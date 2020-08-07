مصر للطیران تعلن زيادة أعداد رحلاتها غدا لـ38

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطیران" جدول رحلاتها اليومي، ليوم غد الجمعة، والذي يسعد ارتفاع في أعداد الرحلات والمسافرين.

وأكدت الشركة خلال بيان لها قبل قليل، زيادة أعداد رحلاتها لتصل إلى 38 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى "أمستردام، أثينا، بودابست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، برلين، فيينا، إسطنبول، لارناكا، جوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك" ورحلتين جويتين إلى "ميلانو، ودبي، وأبو ظبي"، و4 رحلات استثنائية إلى "أبها، بغداد، دوالا، أربيل"، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ ورحلتين جويتين إلى الغردقة ورحلة واحدة إلى أسوان والأقصر وهذا بخلاف رحلات الشحن الجوى.

وأكدت الشركة خلال بيانها، أن جميع الرحلات الـ38 ستقل على متنها ما يقرب من 3500 راكب من جنسيات مختلفة.