رئيس التحرير

محمود مسلم

مصر للطیران تعلن زيادة أعداد رحلاتها غدا لـ38

كتب:

أيمن حمزة
12:06 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
مصر للطیران تعلن : زيادة اعداد رحلاتها غدا ل38 رحلة تقل على متنها 3500 مسافر من جنسيات مختلفه

مصر للطیران تعلن : زيادة اعداد رحلاتها غدا ل38 رحلة تقل على متنها 3500 مسافر من جنسيات مختلفه

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطیران" جدول رحلاتها اليومي، ليوم غد الجمعة، والذي يسعد ارتفاع في أعداد الرحلات والمسافرين.

وأكدت الشركة خلال بيان لها قبل قليل، زيادة أعداد رحلاتها لتصل إلى 38 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى "أمستردام، أثينا، بودابست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، برلين، فيينا، إسطنبول، لارناكا، جوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك" ورحلتين جويتين إلى "ميلانو، ودبي، وأبو ظبي"، و4 رحلات استثنائية إلى "أبها، بغداد، دوالا، أربيل"، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ ورحلتين جويتين إلى الغردقة ورحلة واحدة إلى أسوان والأقصر وهذا بخلاف رحلات الشحن الجوى.

وأكدت الشركة خلال بيانها، أن جميع الرحلات الـ38 ستقل على متنها ما يقرب من 3500 راكب من جنسيات مختلفة.

اقرأ المزيد:

مصر للطيران تسير 31 رحلة جوية تقل على متنها 2500 مسافر غدا

مصر للطيران تسير 25 رحلة لعدة وجهات حول العالم اليوم

مطار إنجامينا يحتفل باستئناف رحلات مصر للطيران إلى تشاد

إقبال واسع مع استئناف رحلات مصر للطيران بين القاهرة وفيينا

وصول أول رحلة سياحية لـ"مصر للطيران" إلى مطار شرم الشيخ قادمة من بغداد

مصر للطيران تنقل رحلات ألمانيا إلى مبنى "الركاب 2" بمطار القاهرة

مصر للطيران تعلن 6 طرق للاستفسار ومراجعة حجز الرحلات للكويت

عاجل.. مصر للطيران تعلن توقف رحلاتها للكويت لأجل غير مسمى

"مصر للطيران" تسير أولى رحلاتها إلى الكويت وإسطنبول وبغداد 

"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى الكويت غدا 