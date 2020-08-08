مصر للطیران تعلن تيسير 24 رحلة على متنها 2600 مسافر غدا

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران، جدول رحلاتها اليومي، الذي تضمن تسير 24 رحلة جوية، غدا.

وأكدت أن الرحلات، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أمستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، برلين، اسطنبول، الخرطوم، ندچمينا، الشارقة، بيروت، واشنطن ورحلتين جويتين إلى ميلانو، ودبي، وأبو ظبي".

ورحلة استثنائية إلى "مومباي" بالإضافة إلى رحلتين داخلتين إلى "الغردقة"، ورحلة داخلية إلى "شرم الشيخ"، بخلاف 5 رحلات شحن جوى.

وكشفت الشركة خلال بيان لها، أن جميع هذه الرحلات ستقل على متنها ما يقرب من 2600 راكب، من جنسيات مختلفه.