رئيس التحرير

محمود مسلم

129 رحلة لنقل 15482 ألف مسافر بمطار القاهرة اليوم

كتب:

أيمن حمزة
10:31 ص | الخميس 13 أغسطس 2020
مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 129 رحلة تقل 15482 الف مسافر

مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 129 رحلة تقل 15482 الف مسافر

يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم، 63 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 8843 راكبا من جنسيات مختلفة.

ويغادر المطار 66 رحلة سفر لعدة وجهات أوروبية وعربية وآسيوية وأفريقية، تقل على متنها 6639 مسافرا من جنسيات ووجهات مختلفة، ليصبح إجمالي عدد المسافرين والعائدين عبر مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة المقبلة، 15482 مسافرا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنّ صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة المقبلة، مغادرة ووصول نحو 15482 ألف راكب على متن 129 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة لشركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشيى فيروس كورونا، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

اقرأ المزيد:

مصر للطيران تسير 28 رحلة اليوم

مصر للطيران تطالب عملاءها المسافرين لدبي بتحميل Covid-19 DXB Smart

مصر للطيران تسيّر 21 رحلة طيران لنقل 2000 مسافر غدا

مصر للطيران تعلن: تسيير 34 رحلة جوية خلال الـ24 ساعة المقبلة

مصر للطيران تسير 38 رحلة اليوم والسلطات تستعد لتنفيذ اشتراط الـpcr

مصر للطيران تسير 31 رحلة جوية تقل على متنها 2500 مسافر غدا

مصر للطيران تسير 25 رحلة لعدة وجهات حول العالم اليوم

مطار إنجامينا يحتفل باستئناف رحلات مصر للطيران إلى تشاد

إقبال واسع مع استئناف رحلات مصر للطيران بين القاهرة وفيينا

وصول أول رحلة سياحية لـ"مصر للطيران" إلى مطار شرم الشيخ قادمة من بغداد