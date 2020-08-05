مصر للطيران تسير 31 رحلة جوية تقل على متنها 2500 مسافر غدا

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطیران"، جدول رحلاتها اليومي للرحلات المقرر إقلاعها غدا الخميس.

وكشفت الشركة خلال بيان لها قبل قليل، أنها ستسير غدا 31 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أثينا، باريس، تورنتو، فرانكفورت، لندن، إسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نادجمينا، الشارقة، البحرين، تونس، نيويورك، جوانزو، بغداد"، ورحلتين جويتين إلى "ميلانو، وأبو ظبي وبيروت"، و3 رحلات جوية إلى دبي و4 رحلات استثنائية إلى "الرياض، الدمام، القصيم، ومومباي"، بالإضافة إلى رحلة داخلية إلى شرم الشيخ ورحلتين جويتين إلى الغردقة، بخلاف رحلات الشحن الجوي.

وأوضح البيان أن جميع هذه الرحلات ستقل على متنها ما يقرب من 2500 راكب من جنسيات مختلفة.