مصر للطيران تعلن: تسيير 34 رحلة جوية خلال الـ24 ساعة المقبلة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران، جدول رحلاتها اليومي، المقررة غدًا السبت.

وأوضحت الشركة خلال بيانها أنها ستسير اليوم 34 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "بيروت، بغداد، تونس، لندن، أثينا، باريس، نيويورك، إسطنبول، روما، جنيف، أمستردام، فرانكفورت، بروكسل، برلين، فيينا، ميونخ، البحرين، الشارقة، نيروبي، الخرطوم ، أديس أبابا".

ورحلتين جويتين "ميلانو، أبو ظبي، دبي" ورحلات استثنائية إلى "الرياض وجدة"، بالإضافة إلى رحلة داخلية إلى أسوان ورحلتين جويتين إلى شرم الشيخ، والغردقة، خلاف رحلات الشحن الجوى.

وذكر البيان أن جميع هذه الرحلات الـ34 ستقل على متنها ما يقرب من 3500 راكب من مختلف جنسيات العالم.