مصر للطيران تسير 38 رحلة اليوم والسلطات تستعد لتنفيذ اشتراط الـpcr

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران، زيادة أعداد رحلاتها التي ستسيرها على مدار اليوم، لتصل إلى 38 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة إلى "إمستردام، أثينا، بودابست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، برلين، فيينا، أسطنبول، لارناكا، جوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك".

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن هناك رحلتين إلى "ميلانو، ودبي، وأبو ظبي"، و4 رحلات استثنائية إلى "أبها، بغداد، دوالا، أربيل"، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى "شرم الشيخ"، ورحلتين جويتين إلى "الغردقة"، ورحلة واحدة إلى "أسوان والأقصر"، بخلاف رحلات الشحن الجوي، مؤكدة أن جميع الرحلات الـ38، ستقلع على متنها ما يقرب من 3500 راكب من جنسيات مختلفة.

يأتي ذلك فيما بدأت سلطات الطيران المدني، في تفعيل قرار اشتراط الـ"PCR"، لدخول مصر على أن يطبق القرار "لحين صدور إشعار أخر"، وذلك بموجب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1567 لسنة 2020، الصادر يوم أمس الخميس.

وينص قرار رئيس الوزراء، على حظر دخول جميع القادمين إلى مصر سواء برا أو بحرا أو جوا، دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، على أن يطبق القرار بداية من 15 أغسطس الجاري.

واستثنى رئيس الوزراء، من القرار، السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشر إلى مطارات شرم الشيخ، وطابا، والغردقة، ومرسي علم، ومطروح.

ويحظر نقل "المستثنون" سواء براً أو بحراً أو جواً من محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح إلى باقي محافظات مصر دون أن يكون راغب التنقل مصحوباً بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل.

كما يحظر نقل السائحين العرب والأجانب من مدن الجمهورية إلى محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، سواء براً، أو بحراً، أو جواً، دون أن يكون راغب التنقل مصحوباً بما يفي إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل.يأتي ذلك في إطار الضوابط الخاصة بإستئناف حركة السياحة الوافدة إلى المحافظات السياحية الساحلية.

وكان رئيس الوزراء، شدد على ضرورة توقيع جزاءات وتدابير ضد أية شركة أو منشأة تخالف الضوابط الاحترازية السابقة، وكذلك الضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار، والمعدة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، ووزارة الصحة والسكان، والاتحاد المصري للغرف السياحية.