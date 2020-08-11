مصر للطيران تسيّر 21 رحلة طيران لنقل 2000 مسافر غدا

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، جدول رحلاتها الغد، موضحا أنّها ستسيّر 21 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة إلى "أمستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، إسطنبول، الخرطوم، الشارقة، بيروت، نيويورك، بغداد"، ورحلتين جويتين إلى "دبي وأبوظبي"، ورحلة استثنائية إلى مومباي والمدينة المنورة وعمان، ورحلتين داخليتين إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية إلى الغردقة، بخلاف رحلات الشحن الجوى.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنّ جميع الرحلات تقل على متنها نحو 2000 راكب من جنسيات وإلى وجهات مختلفة.