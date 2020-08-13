توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع السياحة بمصر للطيران الكرنك وآير كايرو

وقع قطاع السياحة بمصر للطيران "الكرنك" وشركة آير كايرو بروتوكول تعاون تسويقي يتيح لمكاتب "الكرنك للسياحة" حجز وبيع تذاكر الطيران على متن رحلات وشبكة خطوط آير كايرو من خلال فروع مكاتب الكرنك للسياحة في مدينة نصر، قصر النيل، شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، الإسكندرية، فندق لوباساج المطار.

شهد توقيع البروتوكول حسين شريف رئيس شركة آير كايرو، حيث وقع من جانب الكرنك يوسف جاد رئيس قطاع "الكرنك" للسياحة، ومن جانب آير كايرو صلاح قدري المدير العام التجاري للشركة وبحضور قيادات من الجانبين.

ويأتي البروتوكول في إطار السياسة التنسيقية التي تنتهجها مصر للطيران لدفع التعاون بين شركاتها وللعمل على جذب السياحة الخارجية والداخلية لمناطق الجذب السياحي والمزارات السياحية المصرية العربقة.

ولا يعتبر ذلك التعاون الأول بين الشركتين بل تجمعهم علاقة طيبة على مدار سنوات عديدة تحت مظلة مصر للطيران والتي تمتلك 60% من شركة آير كايرو، حيث إن الهدف المشترك بينهما هو تقديم أفضل ما لديهم لعملائهم، كما يأتى هذا التعاون امتدادا لمشروع تكامل الشبكات مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الذي وقع في أبريل الماضي.