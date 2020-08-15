"الطيران" تطبق قرار حظر دخول المسافرين بدون نتيجة سلبية الـPCR اليوم

شهد مطار القاهرة الدولى على مدار يوم أمس الجمعة، وصول 81 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها نحو 11 ألف راكبا، من جنسيات وجهات مختلفة.

كما غادر المطار 82 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوروبية، وعربية، وأسيوية، و أفريقية، أقلت على متنها حوالي 8173 راكبا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر بالمطار، إن الصالات شهدت على مدار يوم أمس، كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول، حيث استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، حوالي 19 ألف راكب على 163 رحلة جوية سيرتها شركات دولية عربية، والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

يأتي ذلك فيما نوهت وزارة الطيران المدنى ببدء تنفيذ قرار حظر دخول القادمين إلى مصر، دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، بداية من اليوم السبت.

وأكدت الوزارة، أن القرار سيسرى على الأجانب فقط، غير حاملى الجنسية المصرية، ويطبق القرار اعتبارا من اليوم.

وطالبت سلطة الطيران المدنى، جميع الركاب القادمين من جمهورية العراق، بما فيهم المصريين، تقديم شهادة تفيد بإجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول لأى من المطارات المصرية على مستوى الجمهورية.

كانت وزارة الطيران المدني، أعلنت أنه سيستثنى من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك (الركاب الترانزيت) إلى تلك المطارات.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، عودة الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة، ودولة كازاخستان، ابتداء من يوم الإثنين القادم، الموافق 17 من أغسطس الجارى.

كانت وزارة الطيران المدني قررت تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون نتيجة سلبية لتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من غدا السبت الموافق 15 من أغسطس، ويستثنى من هذا القرار المصريون العائدون من الخارج، وأيضا السياح الأجانب والعرب القادمين على متن الرحلات المباشرة إلى المدن السياحية المصرية، ويحظر تنقلهم داخل باقي محافظات الجمهورية، دون خضوعهم لتحليل الفيروس.

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، عودة الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة، ودولة كازاخستان، إبتداء من يوم الإثنين القادم، الموافق 17 من أغسطس الجارى.

من جانبها أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصرللطيران، تسيير 39 رحلة جوية منتظمة، خلال ال 24 ساعة الماضية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي والرحلات الاستثنائية التي سيرتها إلى عواصم ومدن العالم لنقل ما يقرب من 3400 راكب.

وأوضحت الشركة، خلال بيان لها، أن الرحلات أنطلقت إلى كل من "امستردام، أثينا، بودابست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، برلين، ڤيينا، إسطنبول، لارنكا، چوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك، بغداد، أربيل".

وسيرت مصر للطیران، رحلتين جويتين إلى كل من "دبي وأبو ظبي وميلانو"، ورحلة استثنائية إلى كل من "الرياض، دوالا، موسكو"، ورحلتين إلى "جدة"، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى "شرم الشيخ"، ورحلة داخلية إلى "الغردقة و الأقصر" وهذا بخلاف رحلات الشحن الجوي.