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مصر للطيران تسير 38 رحلة لمختلف دول العالم على متنها 4 آلاف مسافر غدا

كتب:

أيمن حمزة
04:09 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
مصر للطيران تسير غدا 38 رحلة لمختلف دول العالم تقل على متنها 4000 مسافر

مصر للطيران تسير غدا 38 رحلة لمختلف دول العالم تقل على متنها 4000 مسافر

أعلنت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، جدول رحلاتها اليومي، وأنها ستير غدًا 38 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة إلى "أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، البحرين، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيرلين، نيويورك، كوبنهاجن، بغداد".

وأشارت، خلال بيان لها قبل قليل، إلى تسييرها رحلتين جويتين إلى "دبي وأبو ظبي"، ورحلة استثنائية إلى كل من "أبها، تونس، الدمام، جدة، المدينة المنورة"، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى "شرم الشيخ"، ورحلة داخلية واحدة إلى "الغردقة والأقصر"، هذا بخلاف رحلات الشحن الجوى.

وأوضحت الشركة أن جميع هذه الرحلات ستقل على متنها ما يقرب من 4000 راكب من جنسيات مختلفة.

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