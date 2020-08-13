القليوبية تُسجل صفر إصابة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، صفر إصابة بفيروس كورونا على مستوى 11 مركز ومدينة ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الخميس عند 8954 حالة إصابة وسجلت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية حتى اليوم الخميس الأرقام الآتية: مركز ومدينة الخانكة 722 حالة إصابة، والعبور 173 حالة، والقناطر الخيرية 624 حالة إصابة، وبنها 2215 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1187 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1182 حالة إصابة، وشبين القناطر 727 حالة، وطوخ 977 حالة إصابة، وقليوب 676 حالة إصابة ومدينة قها 46 وكفر شكر 425 حالة إصابة.

من ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد سعيد خيامي، مدير مستشفى قها للحجر الصحي، إن مستشفى قها استقبل 857 مصابًا بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الخميس، مضيفا أنه يوجد 9 حالات فقط من المصابين ما زالوا محجوزين بقسم الرعاية بالمستشفى.

وأوضح خيامي، أن عدد الحالات التي تم خروجها من المستشفى سواء تم شفاؤها أو تحسنت حالتها بلغت 742 حالة.