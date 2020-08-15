مستشفى "القناطر الخيرية" يعلن "صفر" إصابات بكورونا

أعلن مستشفى القناطر الخيرية المركزي خروج آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيه من الإصابة.

وبذلك يكون ثالث مستشفيات المحافظة الـ 13 التي تم تخصيصها لاستقبال مصابي الفيروس تعلن خلوها من أي مصابين بعد مستشفى بنها التعليمي والخانكة المركزي.

وأكد الدكتورعمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية المركزي، أن "عدد الحالات التي تم التعامل معها في مستشفى القناطر الخيرية المركزي منذ يوم ١٠ يونيو حتى ٣١ يوليو٦٧١ موزعة بين حالات اشتباه وأخرى مؤكدة.

وأضاف د عمرومصطفى، أنه "تم حجز ٧٧ حالة بالعناية المركزة وهي الحالات المتدهورة، وتم تعافي 48 حالة ، فيما بلغ إجمالي الحالات التي توفيت نتيجة الإصابة بالفيروس ٢٢ حالة" ، مشيرا إلى أن "المستشفى لا يوجد بها حالات جديدة حتى الآن".

ووجهت إدارة المستشفى الشكر للأطقم الطبية والتمريض وجميع العاملين بها خلال فترة جائحة كورونا بعد تسجيل "صفر" إصابة بكورونا.