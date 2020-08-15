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"مصر للطيران" تُقل اليوم 4000 مسافر من جنسيات مختلفة

كتب:

أيمن حمزة
10:28 ص | السبت 15 أغسطس 2020
مصر للطيران تستقبل اليوم 4000 مسافر من جنسيات مختلفه

مصر للطيران تستقبل اليوم 4000 مسافر من جنسيات مختلفه

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"، أنها ستسير اليوم السبت 38 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة إلى "أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، البحرين، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيرلين، نيويورك، كوبنهاجن، بغداد".

وأشارت الشركة خلال بيان لها، إلى تسييرها رحلتين جويتين إلى "دبي وأبو ظبي"، ورحلة استثنائية إلى كل من "أبها، تونس، الدمام، جدة، المدينة المنورة"، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى "شرم الشيخ"، ورحلة داخلية واحدة إلى "الغردقة والأقصر"، هذا بخلاف رحلات الشحن الجوي.

وأوضحت الشركة أن جميع هذه الرحلات ستقل على متنها ما يقرب من 4000 راكب من جنسيات، وإلى وجهات مختلفة.

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