لسرقة مركبته.. مصرع سائق توكتوك ذبحا على يد شابين بالمنوفية

أقدم شابان على قتل سائق توكتوك ذبحًا وسرقة مركبته، حيث طلبا منه توصيلهما إلى إحدى القرى المجاورة لقريته عمروس بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وقاما بإيقافه في منتصف الطريق وذبحه لسرقة التوكتوك الخاص به.

تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، بقيام الرائد أحمد كشك رئيس المباحث بمركز الشهداء، بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة أمس في الطريق بين قرية عمروس والحطيم بمركز الشهداء لشاب مذبوح بالطريق.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "ط. ر" يبلغ من العمر 18 عامًا مقيم قرية عمروس ويعمل سائق توكتوك، وبسؤال شهود العيان تبين أنه شوهد آخر مرة مع شخصين، قاما باستدعائه لتوصيلهما لقرية مجاورة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة بمستشفى الشهداء وينتظر الأهالي إذن النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثمان.