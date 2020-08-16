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صور.. كردون أمني واستخراج أسطوانات غاز من العقار المنهار بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
03:25 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
كردون أمني في محيط العقار المنهار

كردون أمني في محيط العقار المنهار

أقامت مديرية أمن المنوفية كردونا أمنيا في محيط العقار المنهار في قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم، لمنع تواجد المواطنين في مكان رفع الأنقاض حفاظا على سلامتهم، كما تواجدت سيارات الإطفاء تحسبا لوقوع أي حريق.

وأشرف محمد موسى نائب محافظ المنوفية، على عملية رفع الأنقاض واستخراج أسطوانات الغاز من أسفل العقار المنهار وسط تواجد مكثف للقيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة المنوفية.

وارتفعت حصيلة الوفيات في حادث انهيار عقار قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، إلى حالتي وفاة، وهما "نورا.إ.ز"  و"زياد.ش.ا" حيث تم انتشال الجثامين بمعرفة قوات الحماية المدنية وأهالي القرية من أسفل العقار المنهار.

وكان اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز في مستودع أنابيب أسفل عقار في قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

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