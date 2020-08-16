إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بالحسينية

ترأس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، حملة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وقسمي الإزالات والهندسي والجمعية الزراعية برئاسة المركز حملة لإزالة سور مبنى بالطوب الأبيض الدبش على مساحة 65 مترا طولي.

وتم إزالة السور حتى منسوب سطح الأرض، وذلك تأكيداً على عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الامتثال للقوانين وعدم مخالفتها حتى لا يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية.

كما أعطى تعليمات مشددة للأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي بكل حزم وقوة لتعديات البناء المخالف وتطبيق القانون للحفاظ على هيبة الدولة.