تطوير النقطة الوسيطة بمنيا القمح بـ17 مليون جنيه

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النقطة الوسيطة بأرض الفدان بمنيا القمح، والمخصصة لتجميع وفرز القمامة، وذلك بعد الانتهاء من تطويرها بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع، وبمنحة مقدمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، وبتكلفة 17مليون و650 ألف جنيه.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من محمود محمد المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح، عن الإجراءات التي اُتخذت لتطوير النقطة الوسيطة بأرض الفدان، والتي تبلغ مساحتها 32 قيراطًا، تم استغلال 21 قيراطًا منها فى بناء الإنشاءات الهيكلية للنقطة الوسيطة، والتى تتكون من هناجر لتجميع القمامة وفرزها وتركيب فلاتر وشفاطات وميزان بسكول ومخزن وأوفيس ومنطقة تخزين مؤقت تضم 5 باكيات، وإنشاء نقطة إطفاء ومكاتب إدارية لمدير المحطة والعمال ودورات مياه.

كما تضمنت الأعمال استغلال المساحة المتبقية كمنطقة لوجيستية للنقطة الوسيطة، والتي تستخدم في تحميل سيارات القمامة وجراج انتظار وأعمال الغسيل والصيانة لمعدات النظافة، مشيرًا إلى الانتهاء من وضع العلامات الإرشادية بالمحطةوالتي تساعد في تنظيم دخول وخروج السيارات المحملة بأطنان القمامة.

وأضاف رئيس المركز أنه تم استلام سيارتي قلاب ولودر لاستخدامها فى أعمال رفع القمامة، وذلك فى إطار التعاون بين محافظة الشرقية ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع.

كما حرص المحافظ على تفقد المكاتب الإدارية والمخصصة للعاملين وللأمن والعمال، وتابع بنفسه الحمولة الرقمية لميزان البسكول والتي تستوعب سيارة حمولة 100 طن.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة بدأت في تنفيذ خطة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات بناء وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، والبدء في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة، لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة.