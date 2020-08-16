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العثور على جثة بها 5 طعنات في ظروف غامضة بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
11:26 م | الأحد 16 أغسطس 2020
جثة مجهولة الهوية في المنوفية

جثة مجهولة الهوية في المنوفية

عثر أهالي قرية شبرابتوش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، على جثة رجل مقتول مجهول الهوية ملقاة في الأراضي الزراعية بالقرية، وعمره نحو 60 عامًا، وعلى جسمه عدد من الوشوم.

وأكد مصدر أمني، أن القتيل عُثر عليه وبه 5 طعنات متفرقة بالجسم، ولا يوجد معه أي أوراق تدل علي هويته، ومواصفاته غير متطابقة مع أي من الغيابات في المراكز او المحافظات.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد إبراهيم الدسوقي من مأمور مركز تلا، يفيد بورود بلاغ إلى المركز بعثور أهالي قرية شبرابتوش، دائرة المركز على جثمان شخص مجهول الهوية مقتولًا بطعنات  متفرقة بالجسم.

وحُرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة. 

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