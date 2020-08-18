مصر للطيران" تسير 24 رحلة جوية غداً

تسير شركة "مصر للطيران"، المقررة غدًا الأربعاء، 24رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى أمستردام، باريس، لندن، ميلانو، إسطنبول، الخرطوم، أبو ظبي، الشارقة، بيروت، بغداد، نيويورك ورحلتين جويتين إلى دبي.

كما سيتمّ تسيير 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من الغردقة والأقصر وأسوان ورحلة خاصة إلى طابا، ورحلات استثنائية إلى كل من: "أبها، الرياض، جدة، القصيم"، بخلاف 4 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2250 راكبًا.