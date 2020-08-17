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مصر للطيران تستقبل 2000 مسافر من جنسيات مختلفة اليوم

كتب:

أيمن حمزة
05:10 ص | الإثنين 17 أغسطس 2020
مصر للطيران تستقبل اليوم 2000 مسافر من جنسيات مختلفة

مصر للطيران تستقبل اليوم 2000 مسافر من جنسيات مختلفة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنها ستسير اليوم على مدار الـ24 ساعة، 20 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة الى كل من "باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، إسطنبول، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين".

وأكدت تسيير رحلتين جويتين إلى كل من "دبي وأبو ظبي"، ورحلتين استثنائيتين إلى "جدة" ورحلة استثنائية إلى "بانكوك" بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى "شرم الشيخ" ورحلة داخلية إلى "الغردقة والأقصر" وهذا بخلاف رحلات الشحن الجوى.

واوضحت الشركة أن جميع هذه الرحلات، ستقل على متنها ما يقرب من 2000 راكب من جنسيات ووجهات مختلفة.

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