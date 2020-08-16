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تجديد اعتماد أكاديمية مصر للطيران للتدريب لشهادة الأيزو

كتب:

أيمن حمزة
10:44 م | الأحد 16 أغسطس 2020
تجديد إعتماد أكاديمية مصر للطيران للتدريب لشهادة اإأيزو

تجديد إعتماد أكاديمية مصر للطيران للتدريب لشهادة اإأيزو

حصلت أكاديمية مصر للطيران للتدريب على تجديد شهادة الأيزو في شهادة الأيزو (9001) الخاص بنظام إدارة الجودة لأجهزة الطيران التمثيلي والتدريب الفني وتصميم وتطوير البرامج التدريبية، وشهادة الأيزو (14001) الخاصة بنظام إدارة البيئة والتزام جميع أنشطة التدريب في حماية البيئة، شهادة الأيزو (18001) الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

يذكر أنه جرت التجديدات دون أي من حالات عدم التطابق الذي يعكس مدى ريادة أكاديمية التدريب، والتزامها بالمعايير الدولية المستحدثة للجودة.

كما يذكر أن هذه الاعتمادات الدولية التي تحرص أكاديمية مصر للطيران للتدريب على تجديد صلاحيتها سنويا تجعلها تنافس بين المراكز العالمية والشرق الأوسطية والأفريقية خصوصًا الأوروبية التي تشترط الحصول على هذه الاعتمادات الدولية عند إجراء الاتفاقيات، والتي تؤكد مدى مواكبة الأكاديمية لأحدث التطورات العالمية في التدريب.

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