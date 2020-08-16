غدا.. مصر للطيران تسير 20 رحلة جوية لمختلف دول العالم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران عن جدول رحلاتها اليومي، المقررة غدا الاثنين، مشيرة إلى أنها ستسير 20 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، اسطنبول، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين"، ورحلتين جويتين إلى كل من "دبي وأبو ظبي" ورحلتين استثنائيتين إلى "جدة".

كما تسير مصر للطيران رحلة استثنائية إلى "بانكوك"، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى "شرم الشيخ"، ورحلة داخلية إلى "الغردقة والأقصر"، بخلاف رحلات الشحن الجوي.

وأوضحت الشركة أن جميع هذه الرحلات، ستقل على متنها ما يقرب من 2000 راكب من جنسيات ووجهات مختلفة.