حبس عاطل بتهمة الاتجار في ألف قرص مخدر بالمنوفية

أمرت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامي العام لنيابات المنوفية، بحبس عاطل وبحوزته 1000 قرص مخدر وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء أحمد فاروق القرن، تلقى إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام مباحث المخدرات بالتعاون مع مباحث تلا، بالقبض على "م.ش" 40 سنة، عاطل، ومقيم مركز تلا وبحوزته 1000 قرص مخدر ومبلغ مالي ومطواة ومقص حديدي.