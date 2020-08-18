السيطرة على حريق في ميكروباص بشبين الكوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في سيارة ميكروباص بشارع المواساة بمدينة شبين الكوم، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بسيارة ميكروباص بشارع جانبي للمواساة بمدينة شبين الكوم، وجرى السيطرة عليه بعد الدفع بسيارتي إطفاء.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.