غلق 9 منشآت وتحرير 87 محضرا في حملة بشرم الشيخ

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة صحية للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة شرم الشيخ، للوقوف على مدى التزامهم بالاشتراطات والإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والشهادات الصحية لكافة العاملين بالأغذية، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

وأسفرت الحملة عن غلق 9 منشآت غذائية، و تحرير 87 محضرًا، بينهم 29 محضرًا لنقص اشتراطات النظافة، و 58 محضرًا عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالأغذية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، وجرى إعدام 435 كيلو جرم أغذية غير صالحة للاستخدام الأدمي و24 لتر من المشروبات منتهية الصلاحية.

وقال الدكتور يمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الحملة استهدفت 30 منشأة غذائية بمدينة شرم الشيخ، وجرى سحب 13عينة وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة للتحليل.

وأكد وكيل الوزارة استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية بجميع مدن المحافظة، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع المواطنين.