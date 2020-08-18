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محمود مسلم

شروط الالتحاق بالوظائف الجديدة بشركة مياه الشرب بجنوب سيناء

كتب:

حماده الشوادفي
05:38 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بطريق التعاقد لأبناء محافظة جنوب سيناء.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع المياه بمحافظة جنوب سيناء، إن الشركة في حاجة إلى عدد من الوظائف التخصصية، لنحو 35 وظيفة، منهم 8 مهندسين في كافة التخصصات، و15 وظيفة فنية، 12 وظيفة حرفية.

وأوضحت رئيس قطاع المياه، أن التقديم لكافة الوظائف سيكون من خلال صفحة الشركة عبر موقع "فيس بوك" عبر الرابط http://sinaiwater.com/jobs، لمدة 15 يومًا بداية من اليوم الثلاثاء، وحتى 1 سبتمبر المقبل، بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية بعد الظهر.

وأشارت إلى أن من أهم الشروط والضوابط، أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، وألا يزيد سنه عن 35 عامًا، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات العملية والمقابلة الشخصية، ولأن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لتقرير الهيئة العامة للتامين الصحي، وسيجري توزيعه على أي فرع من فروع الشركة.

 

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