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منار بطلة كليب "رايحة انتخب الجرار": أدليت بصوتي وأدعو الجميع للمشاركة

كتب:

إبراهيم الديهي
02:43 ص | الأربعاء 12 أغسطس 2020
جانب من الكليب

جانب من الكليب

أكدت إيمان بديوي التي قامت بدور "منار" في الفيديو المثير للجدل الداعم لمرشح مجلس الشيوخ في المنوفية الدكتور جمال عبده، والذي ظهرت في بدايته جملة "رايحة فين يا منار راحة أعلم على الجرار"، أنها أدلت بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ في لجنتها بمركز قويسنا.

وأضافت بطلة كليب "منار" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها ذهبت وزوجها سامح كمال للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأول للانتخابات، مطالبة جميع أهالي محافظة المنوفية بالمشاركة في العملية السياسية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضحت "بديوي" في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أنها سعيدة بنجاح الفيديو وأصبح لها شعبية كبيرة بين أهالي قريتها بشكل خاص وبين المصريين بشكل عام، مؤكدة أن أهالي قريتها بدأوا يلقبونها بمنار بدلا من اسمها الحقيقي، مؤكدة أن مشاهدة الفيديو بالملايين يعبر عن نجاح التجربة، متمنية إتاحة الفرصة لها في مجال التمثيل لتكون ممثلة مشهورة وتقدم أفلاما هادفة.

الجدير بالذكر، أن محافظة المنوفية تبلغ الكتلة التصويتية لها 2 مليون و688 ألفا و280 ناخبا، مقسمين على 619 لجنة فرعية و515 مقراً انتخابياً و1 لجنة عامة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ التى ستعقد على مدار يومين.

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