ضبط حلاق لاتهامه بقتل شاب في مشاجرة بالمحلة

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية اليوم، من ضبط حلاق لاتهامه بقتل شاب بإصابته بآلة حادة في مشاجرة بشوارع المحلة الكبرى بسبب خلافات سابقة بينهما وتم التحفظ على الجثة ونقلها بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقي اخطارا من العميد محمد فتحي مأمور قسم ثان المحلة يفيد بورود بلاغات من أهالي منطقة عزبة أبو دراع تفيد بمقتل شاب "محمود السواحة" في العشرينات من عمره على يد "سامح.ك" إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة إلى موقع الحادث.

وتبين من التحريات الأمنية أن هناك خلافات سابقة بينهم وحدثت مشادات كلامية بينهم انتهت بقيام المتهم بطعن المجنى باستخدام سلاح ابيض ولفظ انفاسه الأخيرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.