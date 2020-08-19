غدا في "التعليم".. آخر فرصة لاختبارات وتقديمات المراحل الدراسية

يشهد يوم غد، الخميس الموافق 20 أغسطس الحالي موعد انتهاء التقديمات والاختبارات لعدد من المراحل الدراسية بدءًا من رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعية بالتعليم العام والأزهري.

وفي هذا الصدد، تقدم "الوطن" أبرز ما تم الإعلان عن انتهاء موعده غدًا على النحو التالي:

انتهاء التقديم بكليات الشرطة

تنتهي غدًا الخميس، فرصة التقدم للالتحاق بـ كلية الشرطة المصرية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، وجاءت شروط وإجراءات الالتحاق على النحو التالي:

- أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس.

- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم. المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي.

- أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وفقًا لما يلي:

- ألا يقل طول قامة الطالب عن 170سم.

- توافر شرط القوام محسوبًا كما يلي (أقصى وزن = طول الطالب – 90 كيلوجرامًا).

- ألا يزيد عمره في أول أكتوبر 2020 على 22 سنة ميلادية.

- استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية والنفسية للخدمة في هيئة الشرطة.

- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة.

- أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية المقررة.

- ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

انتهاء اختبارات القدرات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على التنسيق، أنّ آخر موعد للتقدم وأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات لاختبارات القدرات غدًا الخميس، ولن يتم التسجيل لاختبارات القدرات مرة أخرى بعد هذا الموعد.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات:

1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من خلال الرابط www.tansik.egypt.gov.eg، للدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع.

2. يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3. يظهر للطالب بياناته الشخصية التي تتضمن "رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب سواء كانت علمية أو هندسية أو أدبية"، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

4. تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، وأسماء الكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5. يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، كما يتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

6. عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

7. تلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكل الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

8. يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه النتائج، خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

9. تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها.

- عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

انتهاء فترة تقديم تظلمات الثانوية العامة

وتنتهي أيضًا غدًا فترة تقديم طلبات التظلمات والطعون على نتائج امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2019/2020.

ضوابط وإجراءات تظلمات الثانوية العامة:

- سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ومنافذ ماكينات فوري.

- تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال.

- بدء تقديم الطلبات وسداد الرسوم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال وصورة البطاقة.

- مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

- يلتزم الطالب/ الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

- تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

- يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك في الحالات الآتية: "وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة".

انتهاء التقديم لمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائي الأزهري

ومن المقرر أن تنتهي غدًا فترة التقدم إلكترونيًا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) للعام الدراسي 2020/2021.

وجاءت ضوابط التقدم الإلكتروني على النحو التالي:

-لا يسمح للمعهد باستيفاء أي ملفات من أولياء الأمور إلا بعد إعلان نتيجة التنسيق الإلكترونية، وحال ظهورها يتم استيفاء الملفات بالمعهد دون مقابل مع مراعاة عدم توجيههم للحصول على الملف من مكان بعينه

- على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند تسجيل بيانات أنجالهم، ويكون ولي الأمر مسئولا عن صحة هذه البيانات.

- يلتزم كل معهد بترتيب المتقدمين وفقا للسن، ويلتزم ولي الأمر بمتابعة البوابة الإلكترونية حتى ظهور نتيجة التنسيق.

- يلتزم ولي الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني بالتوجه إلى المعهد لاستيفاء ملف نجله وإجراء المقابلة الشخصية وتقتصر المقابلة على المقبولين بالمعاهد النموذجية والخاصة.

- في حال تخلف ولي الأمر عن استيفاء ملف نجله خلال 15 يومًا من إعلان نتيجة التنسيق يتم استبعاد نجله من التنسيق ويُصعد البديل له من الأسماء الواردة في كشوف الاحتياطي على أن يتم ذلك بمعرفة الإدارة التعليمية.

- تعلن نتيجة التنسيق النهائي للقبول بعد استيفاء ملفات التلاميذ المقبولين بمعرفة شيخ المعهد في مكان بارز يسهل لأولياء الأمور الاطلاع عليه.

- يلغى قيد التلميذ في حال ثبوت قيده بأي مؤسسة تعليمية أخرى خارج الأزهر الشريف.

الأوراق المطلوبة لاستيفاء الملف بعد قبول تنسيق الطالب إلكترونيًا

1. أصل شهادة ميلاد (الرقم القومي).

2. صورة من البطاقة الصحية للتلميذ بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوَّه من الأمراض المعدية.

3. صورة من نموذج طلب الالتحاق المحرر على البوابة الإلكترونية.

4. عدد (4) صور شخصية حديثة 4×6.

5. عدد (5) أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.