مطار القاهرة يستقبل 16 رحلة دولية تقل على متنها 2143 مسافرا

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم 16 رحلة طيران دولية، على متنهم نحو 2143 راكبا، قادمين من عدة وجهات بالخارج.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، أن صالات الوصول بالمطار شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وصول رحلات دولية لشركة مصر للطيران وشركات عربية أخرى قادمة من عدة دول منها "الإمارات، اليمن، السعودية، أثيوبيا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان، تركيا" وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.

يأتي ذلك فيما تشهد صالات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، مغادرة ووصول نحو 11 ألف راكب على متن 102 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.