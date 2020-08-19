سامية حبيب بعد فوزها بمقعد الشيوخ عن القائمة بالمنوفية: مسؤولية كبيرة

أكدت الدكتورة سامية أنسي حبيب، المرشحة في القائمة الوطنية عن حزب الشعب الجمهوري في انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة المنوفية، أنها تشعر بالمسؤولية الكبيرة التي ستقوم بها تجاه المواطنين، مضيفة "ربنا يقدرنا إن احنا نقوم بخدمة مصر والمصريين".

وأضافت عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مصر تسير علي الطريق الصحيح في جميع المجالات، ودورنا هو استكمال المسيرة التي تقودها الدولة.

وأوضحت، أن مشاركة جميع الأطياف بما فيها المعارضة والأقباط أمر مثمر في الحياة السياسية، وستساعد على طرح الأفكار المختلفة داخل مجلس الشيوخ.