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السادات لـ"الوطن": تمثيل المعارضة بالشيوخ أمر مبشر للحياة السياسية

السادات: أتوقع أن انتخابات مجلس النواب ستكون أفضل من الشيوخ

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إبراهيم الديهي
03:40 ص | الخميس 20 أغسطس 2020
سامح السادات عضو مجلس الشيوخ

سامح السادات عضو مجلس الشيوخ

أكد سامح السادات، مرشح القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ في المنوفية عن حزب الإصلاح والتنمية، أنه يشعر بالمسؤولية، ويجب عليه التحضير للعمل الذي سيعمل على طرحه بالمجلس، موضحا أنه يسعى إلى رد الجميل للمواطنين وأهالي الدائرة اللذين شاركوا في الإنتخابات.

وأضاف "السادات" في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن التمثيل السياسي المتنوع لمرشحي القائمة جاء أفضل مما كان متوقعا، موضحا أن المعارضة لم تكن ممثلة في الماضي وأعتقد أن تمثيلها داخل القائمة أفضل كثيرا وأتوقع أن مجلس النواب سيكون أفضل أكثر من ذلك، مؤكدا أن تشكيل القائمة بكل هذا التنوع يعد تطورا كبيرا وأمرا مبشرا في الحياة السياسية فيما هو قادم.

ونجحت القائمة الوطنية وفق ما أعلنته اللجنة الوطنية للانتخابات، والتي تشمل محمود منصور، ومحمد الجمل، وسامح السادات، وسامية أنسب حبيب.

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