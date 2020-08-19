قاتلة رضيعتها بالشرقية: خنقتها علشان أريحها من الدنيا

اعترفت السيدة المتهمة بقتل طفلتها الرضيعة وإلقائها في القمامة بديرب نجم، بارتكاب الواقعة، مبررة فعلتها قائلة: "موّتها عشان أريّحها من الدنيا".

وأوضحت المتهمة خلال تحقيقات النيابة معها، أنها أنجبت الطفلة من علاقة غير شرعية، وبعد ولادتها قررت التخلص منها، فأحضرت قطعة شاش وخنقت الطفلة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة"، وتابعت: "ماكنتش عارفة أتخلص من الجثة فين، فقررت إلقاءها في القمامة".

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة ديرب نجم، بعثور أحد نبّاشي القمامة على جثة طفلة "رضيعة" حديثة الولادة، ومربوط حول عنقها قطعة "شاش".

جرى التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى ديرب نجم، وحُرر محضر بالواقعة، وفي وقت لاحق حددت الأجهزة الأمنية هوية الأم، وتبين أنها تدعى "مروة" 30 عامًا، كما تبين أنها متعددة العلاقات مع الرجال بطريقة غير شرعية وجرى ضبطها.

وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة الطفلة الرضيعة لبيان سبب وفاتها، كما قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.