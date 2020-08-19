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ضبط عاطل وبحوزته مخدر "الفودو" قبل ترويجه بالمنوفية

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إبراهيم الديهي
04:54 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث المخدرات بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل بقرية القناطرين التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية من مخدر "الفودو" بغرض الاتجار وبيعه للمتعاطين.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الفودو وسلاح أبيض "مطواة"، وتوك توك بدون تراخيص، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة.

حُرر محضر بالواقعة بمركز شرطة أشمون، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة. 

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