ضبط 21 جوال دقيق مدعم ومحظور تداوله بالأسواق بالمنوفية

أكد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، شن حملة تموينية، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن تحرير 98 محضرًا تموينيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنوعت ما بين 17 محضرًا للمخابز، و81 للأسواق، إضافة إلى مخالفات أخرى.

وأضاف "الجمال" إلى أن من أبرز القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير محضر جنحة رقم 3702 ضد صاحب مخبز بلدي بناحية أشمون، لتجميعه دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة ومخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداوله.

كما تم ضبط 21 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه فى السوق السوداء، إضافة إلى تحرير محضر رقم 2240 جنح تلا ضد صاحب محل بقالة بناحية بابل لحيازته 50 زجاجة مياه غازية مجهولة المصدر.

، وأيضا تم تحرير محضر جنحة رقم 1654 ببركة السبع ضد صاحب ثلاجة لحوم غذائية لحيازته كمية قدرها( 98) كجم لحوم منتهية الصلاحية.