بكري: إعلان القاهرة دفع أمريكا وأوروبا للتحرك السريع من أجل ليبيا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن وقف إطلاق النار في ليبيا يعد إنجازًا مؤقتًا، لافتا إلى أنه منذ إعلان القاهرة بشأن ليبيا بدأت مصر تتواصل مع جميع الأطراف المعنية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن إعلان القاهرة كان يستند على تفكيك الميليشيات، ومنع التدخل الخارجي في الشؤون الليبية، وطرد المرتزقة، ودعم الجيش الوطني الليبي.

ولفت إلى أن إعلان القاهرة دفع أمريكا والأطراف الأوروبية للتحرك السريع من أجل التوصل لحل في ليبيا.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن واشنطن اتصلت بالقيادة المصرية لطلب المساعدة في إقناع القيادات الليبية لوقف إطلاق النار تمهيدا للحل السياسي.