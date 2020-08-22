طوارئ بجنوب سيناء لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استمرار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 "، وإعلان حالة الطوارئ القصوى في كافة قطاعات المحافظة.

وقال المحافظ، إن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مستعدة لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، ولا تراخي من قبل مديرية الصحة، ويوجد تنسيق كامل بين ورؤساء مع مديرية الأمن، لمنع المواطنين من التواجد على الشواطئ العامة.

وأعلن المحافظ، استمرار غلق ممشى أهل مصر بمدينة الطور، تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه في حالة صدور أي قرارات من مجلس الوزراء بشأن فتح الممشى والشواطئ العامة، سيجري وضع خطة للتحكم في بوابات الدخول والخروج لهذه المناطق بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لتطبيق نسبة الـ25%.

وعن منطقة الكورنيش بمدينة الطور، قال محافظ جنوب سيناء، لن نمنع تواجد المواطنين على الكورنيش ولكن سوف نتحكم في الحد من التجمعات والتجمهر، وجميع الشواطئ مازالت ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق التام.

وأكد أنه طالب وكيل وزارة الصحة الدكتور ايمن رخا، بمتابعة الشواطئ العامة بمدينة شرم الشيخ ، وإيقاف تشغيلها، وتشكيل لجنة صحية لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية بها، مع التزام كافة قطاعات مدينة شرم الشيخ السياحية بموعد الغلق في الساعة 12 منتصف الليل فيما عدا المناطق التي يوجد بها بزارات سياحية مثل منطقة سوهو اسكوير، والسوق التجاري القديم، وخليج نعمة، يجري الغلق بهم في الساعة الثانية صباحًا بناءً على رغبة السائحين.