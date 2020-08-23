مكرم تشارك في لجان المقابلات الشخصية للبرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، في لجان المقابلة الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP)، "الدفعة الثالثة" تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن البرنامج يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة؛ انطلاقا من حرص الدولة المصرية حريصة على صنع جيل ذي وعي وطني عميق وإدراك وتفهم شامل لما يواجهه الوطن من تحديات وفرص، لذا كان القرار بإطلاق البرامج الرئاسية لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة.

ووصلت وزيرة الهجرة إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث التقت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية وعدد من القيادات، واستمعت لشرح حول طريقة التسجيل في هذا البرنامج وأهدافه وكيفية اختيار المرشحين وطرق التقييم المختلفة للمرشحين وبرامج التدريب المختلفة للطلاب داخل الأكاديمية.

وأثنت مكرم على مستوى المتقدمين وما لمسته خلال المقابلات الشخصية للتقييم من إطلاعهم علي مختلف القضايا والملفات، وما لمسته من كفاءات معبرة عن تمثيل كافة قطاعات الدولة ودواوين الحكومة، وأشادت وزيرة الهجرة بجهود الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب ورفع قدراتهم، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

وتابعت وزيرة الهجرة بأن الأكاديمية نجحت في تمكين الكفاءات الشبابية في القطاع الحكومي وغيره من القطاعات التي تسهم في بناء الانسان ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير ورفع كفاءة وأداء العاملين في القطاع الإداري للدولة.