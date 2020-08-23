فيديو... ما أنواع العدادات مسبقة الدفع وكيفية شحنها؟

يشعر كثير من المواطنين بالحيرة بسبب اختلاف أنواع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وكيفية شحنها، وقد عرض جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك فيديو مدته 5 دقائق، يشرح الفرق بين العدادات وكيف يمكن التعامل معها، والتي تستعرضها "الوطن" في السطور التالية.

قال الدكتور أحمد عبدالدايم، المشرف على خدمات العدادات الذكية ومسبوقة الدفع بشركة جنوب القاهرة، إن خلال عملية تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع لأول مرة، يجب أن تطلب من الفني بعد الانتهاء من تجربة الكارت لضمان أنه كارت العداد وأنه لا يوجد أي خلل.

وأضاف أنه يجب التأكد من يوم وتاريخ التركيب، وستكون موجودة في صفحة رقم 7، لمعرفة أن العميل يدفع من التاريخ المستحق فعليا.

كيفية التعامل مع العدادات مسبقة الدفع عداد السويدي إلكتروميتر

عداد السويدي يدعم خاصية NFC، عند شحن الكارت، يتم وضعه على إطار يحدد مكان الكارت والضغط، تظهر بعدها علامة الواي فاي، وكتابة كلمة "good" بعدها تكتب الكلمة مرة ثانية، وهذا يعني أن العداد تم شحنه.

ينصح قبل أي عملية شحن، يتم وضع الكارت على العداد لقراءة البيانات وتحديث الكارت، فلا يواجه العميل أي مشاكل خلال الشحن.

عداد السويدي إلكترونيك

يتم وضع الكارت داخل العداد، والانتظار حتى ظهور كلمة "good" فيكون الرصيد قد شحن العداد.

يظهر على العداد 3 قراءات يتم تغييرها كل 3 ثوانٍ وهي كالآتي...

رقم الشريحة التي يستهلكها العميل

المبلغ المتبقي من الشحن

وبناء على الشريحة والمبلغ ، يعطي العداد توقع لمتوسط استهلاك الطاقة.

عداد جلوبال

يتم وضع الكارت، ظهور كلمة جود يعني أن الرصيد قد تم شحنه.

عند استهلاك 25% من قيمة إجمالي الشحن يبدأ مؤشر الإنذار في التردد بين الإضاءة والإطفاء، لتحذير المستهلك.

وعندما يصبح قيمة المتبقي من الشحن أقل من 10%، يثبت مؤشر الإنذار على الإضاءة لتنبيه بضرورة الشحن في أقرب وقت.