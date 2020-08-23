إحالة طعون 5 مرشحين مستقلين بالقليوبية على نتائج "الشيوخ" للنقض

أحالت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من 5 مرشحين مستقلين بالقليوبية، على قرار الهيئة العليا للانتخابات، بعد إعلانها نتيجة انتخابات الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، بفوز 5 مرشحين من حزب مستقبل وطن لوقفها، إلى لجنة الطعون بمحكمة النقض، لعدم الاختصاص.

كان 5 مرشحين مستقلين قد تقدموا بطعن على الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وقال محمد بدوي هاني، أحد المرشحين الذين تقدموا بطعن على نتيجة الانتخابات، إنه تقدم بطعن ضد وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم، للمطالبة بوقف اعتماد نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وإعادتها مجددًا، وفقًا لصحيح القانون.

وأضاف "هاني" أنه أورد بالطعن الذي قدمه وحمل رقم 64401 لسنة 66 شق عاجل حيثيات كثيرة، منها أنه أثناء التقدم لإجراء الكشف الطبي بمستشفى طوخ في 7 أغسطس الماضي لم يتمكن من الكشف، بعد أن أبلغهم مدير المستشفى بعدم وصول تعليمات بالكشف على المرشحين، وبعد أن عاودوا في اليوم التالي إلى المستشفى في تمام الساعة الثامنة صباحًا أخبرهم مدير المستشفى بإجراء الكشف الطبي على الأعضاء المتقدمين من حزب مستقبل وطن أولًا، رغم حضوره قبلهم بوقت كاف.

وأورد "بدوي"، أيضًا بالطعن أن "المرشحين من واحد إلى 6 قاموا بعمل قائمة داخلية مع بعضهم البعض بالمخالفة للقانون، في حين أننا مرشحون على المقاعد الفردية".

واستطرد "هاني" في طعنه "أثناء قيامنا بالتقديم للجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة بنها الابتدائية، ذهبنا في الساعة التاسعة بأوراق الترشح كاملة، ولم يُسمح لنا بالدخول إلى لجنة تلقي الطلبات إلا بعد دخول أعضاء حزب مستقبل وطن الستة، لكي يأخذوا أرقام من 1 إلى 6 في الكشف، وبعد ذلك فُتح لنا الباب".

وأضاف "هاني" أن الطعن الذي تقدم به تضمن استخدام المال السياسي والكرتونة والشنطة كرشوة انتخابية، مشيرًا إلى أنه أرفق أسطوانة بها فيديوهات تؤكد ذلك.

وتابع "هاني" أنه أورد بالطعن أن المستشار رئيس الهيئة العليا للانتخابات بالقليوبية، أعلن أن إجمالي عدد الأصوات التي خرجت للتصويت بالانتخابات بلغت نحو 323420 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 46849 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة 276571 صوتًا، وعدد أصوات القائمة 230374، كما أعلن الأصوات الباطلة 46197 صوتًا، والإجمالي 276571 صوتًا، ما يدل على أن الأصوات الفردي والقائمة الصحيحة 276571 صوتًا صحيحًا، وهذا يدل على أن جميع مرشحي الفردي لم يحصل أحد منهم على 50% من الأصوات + 1، وأرفق المرشح فيديو يؤكد ذلك.