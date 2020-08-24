"الصحة": برتوكولنا العلاجي من الأقوى عالميا..ومش هنوصل لـ "صفر إصابات"

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، إن برتوكول العلاج المصري الخاص بكورونا من أقوى البرتوكولات العلاجية على مستوى العالم، فقد حقق نسب تعافي وشفاء عالية، ولكن في الوقت ذاته يجب العمل على تقلل عدد الإصابات من أجل أن تظل المنظومة الصحية في مصر تعمل بكل هدوء، "عشان تعمل براحتها وبهدوء وتقدم كافة الخدمات للمواطنين".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه بالرغم من الحديث عن نجاح البرتوكول العلاجي المصري، إلا أنه يتم العمل على تعديله باستمرار، تحسبًا لأي طارئ، فمصر كغيرها من دول العالم جائها الوباء فجأة، وجعل هناك عدم اتزان، فتم وضع البرتوكول العلاجي المصري بسرعة في بداية الأزمة، وبعد ذلك تم العمل على تطويرة واستحداث كل جديد.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، أنه يتم وضع كل السيناريوهات المحتملة لكل ما هو قادم، ولا نترك شيئا للظروف، "لو الحالات زادت الفترة الجاية هتبقى زيادات طفيفة، بس مش هنوصل لصفر حالات إصابة، لأن طالما الفيروس جه يظل موجود، ونسعى لأن نصل لصفر حالات إصابة شديدة، ونسعى للوصول إلى صفر وفيات"، موكدًا أنه يتم العمل على تقليل نسبة الوفيات، بفضل الوعي المصري والرعاية الصحية والإمكانيات التي وفرتها الدولة.