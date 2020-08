رامز واكل الجو وأرض النفاق الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية

مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، يحاول المواطنون التزام المنزل قدر الإمكان للوقاية منه، وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "فتوة الناس الغلابة" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "زي النهاردة" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "سمير أبو الليل" الساعة 8 مساءً، وفيلم "خيانة مشروعة" الساعة 10 مساءً، وفيلم "سحر العيون" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم "A Dangerous Method" الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم "The Talented Mr. Ripley" الساعة 3.30 مساء، وفيلم "True Story" الساعة 6 مساءً، وفيلم "Wind River" الساعة 8 مساءً، و"The Girl on the Train" الساعة 10 مساءً.

سيما

عرض فيلم "صاحب صاحبه" الساعة 4 مساء، وفيلم "السكرية" الساعة 7.30 مساء، وفيلم "غدًا يعود الحب" الساعة 11 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"بين السرايات" الساعة 8 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الثاني الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "سفر الأحلام" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً.

MBC مصر2

عرض مسلسل "رسايل" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الحساب يجمع" الساعة 9 مساءً، و"ألف ليلة وليلة" الساعة 10 مساءً، و"الكبير أوي ج5" الساعة 11 مساءً، و"عيون القلب" الساعة 11:45 مساءً.

البرامج الترفيهية

MBC مصر

عرض برنامج "100 ريختر" الساعة 5 مساءً، وبرنامج "أشرف يقدمه أيمن" الساعة 5:30 مساءً، و"‎رامز واكل الجو" الساعة 10 مساءً، وبرنامج "أسعد الله مساءكم ج3" الساعة 10:30 مساءً.

القاهرة والناس

عرض برنامج "عايشة شو" الساعة 11 مساء.