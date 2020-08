ولاد العم ورجالة البيت.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "العذراء والعقرب" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "علي بيه مظهر" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "صباحو كدب" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "آسف على الإزعاج" الساعة 8 مساءً، وفيلم "ولاد العم" الساعة 10 مساءً، وفيلم "بنات وموتوسيكلات" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC 2

عرض فيلم The Good Lie الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم Shooter الساعة 3:30 عصرًا، وفيلم A Good Day to Die Hard الساعة 6 مساءً، وفيلم The Accountant الساعة 8:30 مساءً، وJohn Wick: Chapter Two الساعة 11 مساءً.

المسلسلات التلفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"بين السرايات" الساعة 8 مساءً، و"الطوفان" الساعة 9 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "رجالة البيت" الساعة 11 مساءً، و"طلعت روحي" الساعة 12 منتصف الليل.

DMC دراما

عرض مسلسل "سفر الأحلام" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ممالك النار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الثاني الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر2

عرض مسلسل "أبو البنات" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الحساب يجمع" الساعة 9 مساءً، و"ألف ليلة وليلة" الساعة 10 مساءً، و"الكبير أوي ج5" الساعة 11 مساءً، و"عيون القلب" الساعة 11:30 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الثاني الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "البرنس" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "أمي ولّا مراتي" الساعة 1:30 ظهرًا.

MBC مصر

عرض برنامج "100 ريختر" الساعة 5 مساءً، وبرنامج "أشرف يقدمه أيمن" الساعة 5:30 مساءً، و"‎رامز واكل الجو" الساعة 10 مساءً، وبرنامج "مسرح مصر" الساعة 10:30 مساءً، وبرنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "هزر فزر" الساعة 10 مساءً.

OnE

عرض برنامج "Saturday Night Live بالعربي" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.

القاهرة والناس

عرض برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عايشة عثمان الساعة 11 مساءً.