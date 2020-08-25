أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان شروط القبول بالشعب المختلفة بالكلية للعام الدراسى 2020-2021، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، والطلاب المصريين بالخارج والوافدين والمحولين، وفقا لمجموعة من القواعد والشروط.

تستعرض "الوطن" شروط القبول بأقسام كلية التربية في جامعة حلوان

اولا التعليم العام شعب اللغات

اللغة العربية عام

تقبل هذه الشعبة طلاب الثانوية العامة العلمي والأدبي من خريجي مدارس الثانوية العامة لغات و التجريبية لغات والثانوية العامة حكومي المرشحين للكلية.

الحاصلين على الحد الأدنى لدرجة اللغة العربية بنسبة 90%.

يتم ترتيب الطلاب تنازليا وفقا للمجموع الكلي الحاصل عليه الطالب، ووفقا للأعداد المطلوبة لهذه الشعبة.

اللغة الإنجليزية عام

تقبل هذه الشعبة طلاب الثانوية قسمي العلمي والأدبي خريجي مدارس الثانوية لغات و التجريبية لغات والثانوية العامة حكومي المرشحين للكلية.

الحاصلين على الحد الأدنى لدرجة اللغة الإنجليزية بنسبة 90%، كلغة أولى.

يتم ترتيب الطلاب تنازليا وفقا المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب ووفقا للأعداد المطلوبة بالشعب.

الشعب الأدبية لطلاب العلمي والأدبي

التاريخ

تقبل هذه الشعبة طلاب القسم الأدبي نظام حديث، وكذلك القسم العلمي نظام قديم.

شرط درجة مادة التاريخ من خريجي مدارس الثانوية العامة لغات و التجريبية لغات والثانوية العامة حكومي المرشحين للكلية، والحاصلين على الحد الأدنى لدرجة التاريخ بنسبة 90%.

يتم ترتيب الطلاب تنازليا وفقا المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب، ووفقا للأعداد المطلوبة لهذه الشعبة.

الجغرافيا

تقبل هذه الشعبة طلاب القسم الأدبي حديث وقديم من خريجي مدارس الثانوية لغات و التجريبية لغات والثانوية العامة حكومي المرشحين للكلية.

يكون الطالب قد درس مادة الجغرافيا كمادة أساسية.

شعب "التربية الخاصة– تكنولوجيا التعليم– رياض الأطفال"

التربية الخاص

تقبل هذه الشعبة طلاب العلمي والأدبي من خريجى مدارس الثانوية لغات و التجريبية لغات والثانوية العامة حكومي.

تقسم إلى شعبة التربية الخاصة باللغة الإنجليزية.

وفقا للأعداد المطلوبة.

يتم قبول الطلاب بشعبة التربية الخاصة باللغة الإنجليزية من الذين تم ترشيحهم بشعبة التربية الخاصة باللغة العربية، على أن يكون الطالب حاصل على 85% من درجة اللغة الإنجليزية.

تكنولوجيا التعليم

تقبل طلاب قسمي العلمي والأدبي من خريجى مدارس الثانوية اللغات والتجريبية لغات والثانوية العامة حكومي المرشحين للكلية، ووفقا للأعداد المطلوبة لهذه الشعبة.

رياض الأطفال

تقبل الطلاب المرشحين مباشرة من مكتب التنسيق.

الشعب العلمية

الطبيعة عربي

تقبل هذه الشعبة طلاب القسم العلمي "رياضة- علوم"، من خريجي الثانوية العامة الحكومية و اللغات الخاصة والتجريبية.

يكون الطالب قد درس مادة الفيزياء ونسبة الحد الأدنى 90% لدرجة مادة الفيزياء.

يتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازلياً وفقاً للمجموع الكلي بمجموع بطاقة الترشيح، ووفقاً للأعداد المطلوبة.

الطبيعة إنجليزي

تقبل هذه الشعبة الطلاب الذين تم قبولهم في شعبة الطبيعة عربي.

يكون الطالب حاصل على 85% من درجة الإنجليزية ووفقاً للأعداد المطلوبة.

هذه الشعبة بالمصروفات.

على أن لا يقل عدد الطلاب بالشعبة عن 15 طالبا.

الكيمياء عربي

تقبل هذه الشعبة طلاب القسم العلمي "رياضة- علوم"، من خريجي الثانوية العامة الحكومية و اللغات الخاصة والتجريبية.

يكون الطالب قد درس مادة الكيمياء ونسبة الحد الأدنى 90% لدرجة مادة الكيمياء.

يتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازلياً وفقاً للمجموع الكلي من مجموع بطاقة الترشيح، ووفقاً للأعداد المطلوبة.

الكيمياء إنجليزي

تقبل هذه الشعبة الطلاب الذين تم قبولهم في شعبة الكيمياء عربي.

يكون الطالب حاصل على 85% من درجة الإنجليزية ووفقاً للأعداد المطلوبة.

هذه الشعبة بالمصروفات.

لا يقل عدد الطلاب بالشعبة عن 15 طالبا.

رياضيات عربي

تقبل هذه الشعبة الطلاب المرشحين مباشرة من مكتب التنسيق لشعبة الرياضيات.

رياضيات إنجليزي

تقبل هذه الشعبة الطلاب المرشحين لشعبة الرياضيات عام عربي.

يكون الطالب حاصل على 85% من درجة الإنجليزية، ووفقاً للأعداد المطلوبة .

الشعبة بالمصروفات.

لا يقل عدد الطلاب بالشعبة عن 15 طالبا.

بيولوجي - جيولوجي

تقبل هذه الشعبة طلاب العلمي علوم حديث وقديم من خريجي الثانوية العامة الحكومية و اللغات الخاصة والتجريبية.

يكون الطالب قد درس مادة الأحياء أو الجيولوجيا، ونسبة الحد الأدنى 90% لدرجة مادة الأحياء أو الجيولوجيا.

يتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازلياً ووفقاً للأعداد المطلوبة.

شعب التعليم الأساسي

اللغة العربية أساسي

تقبل هذه الشعبة طلاب قسمي العلمي والأدبي خريجي الثانوية العامة الحكومية و اللغات الخاصة والتجريبية.

المرشحين تعليم أساسي مباشرة من مكتب التنسيق، والمحولين من التعليم العام إلى التعليم الأساسي في حدود نسبة 5% من عدد المرشحين.

الحد الأدنى 90% لدرجة اللغة العربية.

يتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازلياً وفقاً للمجموع الكلي من مجموع بطاقة الترشيح الحاصل عليه الطالب، ووفقاً للأعداد المطلوبة لهذه الشعبة.

اللغة الإنجليزية أساسي

تقبل هذه الشعبة طلاب قسمي العلمي والأدبي خريجي الثانوية العامة الحكومية و اللغات الخاصة والتجريبية والمرشحين تعليم أساسي مباشرة من مكتب التنسيق، والمحولين من التعليم العام إلى التعليم الأساسي في حدود نسبة 5% من عدد المرشحين

الحد الأدنى 90% لدرجة اللغة الإنجليزية

يتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازلياً وفقاً للمجموع الكلي من مجموع بطاقة الترشيح الحاصل عليه الطالب، ووفقاً للأعداد المطلوبة لهذه الشعبة.

رياضة أساسي

تقبل هذه الشعبة خريجي الثانوية العامة