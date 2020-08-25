الجمارك تضبط عملات أثرية وطائرات تجسس بحوزة راكب في مطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد علي مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من القطع والعملات المعدنية والفضية والذهبية والتذكارية الأثرية والمخطوطات، بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، وقرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1973 بتاريخ 27 / 9 / 1973، بمنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة لوفتهانزا رقم 584 القادمة من فرانكفورت، اشتبه سامح زاهر مأمور الجمرك، في راكب أجنبي الجنسية من أصل مصري قادم من فرانسيسكو الأمريكية ترانزيت فرانكفورت. وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء مخالفة أو بضائع تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي، بمعرفة يوسف المنشاوي مأمور الفحص بالأشعة فتم الإفادة بوجود أجسام غريبة مختلفة الأحجام.

وبالعرض على حسين هيكل نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود عدد من القطع والعملات المعدنية والفضية والذهبية التي يشتبه في أثريتها، بإجمالي 44 قطعة أثرية من عصور مختلفة، و17 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام، و7 قطع ملابس عسكرية، و134.8 جرام مخدرات (حشيش وبذور ومخدر الماريجوانا) وطائرة تنصت وتجسس مزودة بكاميرا.

وعرضت القطع المعدنية المعدنية والفضية والذهبية والمخطوطات على مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، فأكدت أثرية 9 عملات يونانية وبيزنطية ورومانية، و5 قطع محتواها أوشانتي وتراكوتا ومرمر، و13 عملة فضية و10 عملات ذهبية و5 مخطوطات، وسيف أثري وعملة تذكارية أثرية، وأوصت اللجنة بمصادرتهم لصالح وزارة السياحة والآثار.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة برقم 63 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط محاولات التهرب الجمركي.