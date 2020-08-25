أستاذ سمنة: تناول الألبان أخطر عادة يقع فيها المصريون

قال الدكتور خالد جودت، أستاذ ورئيس قسم جراحات السمنة المفرطة بطب عين شمس، إن أخطر عادة يقع فيها تناول المصريون هو تناول الألبان ومنتجاتها، ويعد أخطر شيء مسبب للسمنة في العالم، الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يستمر في تناول الألبان بعد الفطام ويأخد لبن من فصيلة ثانية وهي البقر، لتر اللبن الواحد يحتوي على 800 سعر حراري في مقابل كبسولة من الكالسيوم تؤدي نفس الغرض دون سعرات، موضحا أن قطعة الجبن الشيدر الواحدة تعادل قطعة من الشيكولاتة، ولا بد من التوعية لمواجهة السمنة، فضلاً عن أننا من أكثر الشعوب استهلاكا للسكر، "تجد شخص يعمل شغل دون مجهود كبير ويشرب في اليوم 10 أكواب من الشاي كل كوب 4 معالق ينتهي اليوم بأنه يشرب 40 معلقة سكر، ويقولك في الآخر أنا لا أحب الحلويات".

وتابع في حواره لـ"الوطن": "أنا ادخلت جراحات السمنة في مصر والشرق الأوسط عام 1996، وقسم جراحات السمنة طب عين شمس أكبر جراحات سمنة في الشرق الأوسط، لدينا 35 عضو هيئة تدريس، نجري آلاف الجراحات، ونقدم الخدمة بالمجان لكن الفرق أننا صممت أننا لا نعيد استخدام مستهلكات العملية، ولو في مريض لا يستطيع تحمل مستهلكات عمليات حراجات السمنة يتوجه إلى مستشفى الدمرداش، وجامعة عين شمس تدعم هذه العمليات فضلاً عن التبرعات التي تأتي إلى الجامعة، ولدينا قائمة عمليات مجاني ولكن يوجد فيها قائمة انتظار".

وأضح أن العمليات نوعين تكميم المعدة وتحويل مسار المعدة، التكميم تعني استئصال جزء من المعدة وتعمل ارتجاع في المرئ وحموضة ولابد أن يأخذ المريض أدوية الارتجاع بعد العملية، بعد 5 سنين المعدة تتمد ويرجع يزيد تاني وحاليا نقوم بعمل تحويطة حول تكميم المعدة وبتكون نتائجها أفضل في النزول، ويوجد طرق كثيرة لكل من عمليات تكميم المعدة وتحويل مسار المعدة ونجاح العملية يتوقف على طريقة إنجازها بشكل متقن.

وأشار إلى وجود بندين من الصعوبات يواجهنا الأول المرضى أصعاب الأوزان التي تتخطى الـ 300 كيلو يواجهوا صعوبة في إجراء هذه الجراحات بالمنظار، عندنا بقى في مستهلكات متطورة ولكن نظل نواجه صعوبات، البند الثاني هو إعادة الجراحات مرة أخرى، مصر تجري 30 ألف جراحة سنويا، نسبة كبيرة كنهم تكميم المعدة العادي وتحويل المعدة العادي وتحويل المعدة الصغر وهذه حراجات محكوم عليها بالفشل، و80 % من شغلي إعادة الجراحة، كل ما يزيد عدد العمليات كل ما تكون العمليات أصعب.

ولفت إلى تجربة إيمان التي سافرت الهند، وقال: "إيمان كان يوجد عدم توفيق من عائلتها عندما قرروا سفرها إلى الهند، لأننا كأطباء مصريين من نقلنا وعلمنا الهند إجراء جراحات السمنة، ولكن الموضوع كان فيه دعاية جامدة وتسويق وكان يمكن علاجها في مصر، أنا ذهبت ورأيت إيمان وجهزنا لها مكان في مستشفى عين شمس التخصصي وسرير مخصوص لإجراء العملية في أنسب الظروف حتى تتعافي لكن أهلها قرروا السفر، طب عين شمس يوجد بها أكبر قسم لجراحات السمنة في الشرق الأوسط وأكبر قسم لحراجات السمنة في جامعات العالم، عملنا كل الأوزران وكل الحالات وكنا الاختيار الأفضل".