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محمود مسلم

تحصيل 255 مليون جنيه جدية تصالح في مخالفات البناء بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
04:15 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
استقبال ٤٤ ألف طلب وتسديد ٢٥٥ مليون في مخالفات البناء بالشرقية

استقبال ٤٤ ألف طلب وتسديد ٢٥٥ مليون في مخالفات البناء بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق محافظة الشرقية، تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء العشوائي قبل انتهاء المدة المحددة، مشيرًا إلى أن المراكز التكنولوجية تلقت 44 ألف و743 طلبًا، كما تم سداد 255 مليون و183 ألف جنيه حتى 24 أغسطس الجاري.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم.

 

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