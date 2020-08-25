اشتعال حرب الـ"سوشيال ميديا" بين أنصار مرشحي الإعادة بـ"شيوخ"القليوبية

شهدت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معركة حامية خلال الساعات الماضية بين أنصار مرشحي الإعادة على مقعد القليوبية في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي ستُجرى يومي 8 و9 سبتمبر المقبل.

وتُجرى جولة الإعادة بين كل من الكاتب الصحفي أبوسريع إمام مرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية عن الحزب الشعب الجمهوري، والمرشح المستقل خالد عرمان، حيث يعد "أبو سريع" الأقرب لحصد المقعد لتخطي الفارق في الأصوات بالجولة الأولى لصالحه بنحو 76 ألف صوت.

ودشن أنصار المرشحيّن أكثر من صفحة، وجندوا العشرات للرد على منشورات المرشح الآخر، وتسابقوا فيما بينهم على نشر "البوستات" والأخبار الخاصة بالمرشحيّن على المواقع الإلكترونية وصفحات الإنترنت.

ودفعت الحرب الإلكترونية وتبادل "البوستات" مرشح الائتلاف وأنصاره إلى إصدار بيان إلكتروني، حث فيه على وحدة الصف والمنافسة الشريفة.

فيما واصل المرشحان جولاتهما لطلب الدعم والتأييد والمساندة من كبار العائلات بالقرى والمراكز، والتي تعد كلمة السر في حسم المعركة الانتخابية، حيث قام "إمام" بعقد جولات مكوكية لطلب الدعم والتأييد من كبار العائلات في مراكز المحافظة، خاصة في مدن كفر شكر وطوخ وبنها وشبين القناطر وقليوب والقناطر، داعيًا الجميع للوقوف بجواره.

فيما يحاول المرشح المستقل تعويض الفارق الكبير بينه وبين مرشح الائتلاف، خاصة مع إعلان عدد كبير من مرشحي الأحزاب والمستقلين الخاسرين ونواب مستقبل وطن في الشيوخ الذي نجحوا في المرحلة الأولى دعمهم لمرشح الائتلاف.