وزير النقل لأهالي الصعيد الغاضبين: "قصرت معاكم في إيه؟. ده أنا بريحكم"

وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، رسالة لأهالي الصعيد الغاضبين من إنشاء محطة بشتيل ووقف القطارات القادمة من الصعيد في تلك المحطة وعدم دخولها رمسيس، موضحًا أنه قام باختيار منطقة بشتيل لإنشاء المحطة كونها بها طرق تؤدي إلى كافة أنحاء الجمهورية، وتُساعد أهالي الصعيد في الوصول إلى كل أحياء القاهرة بوسائل مواصلات محترمة مثل مترو الأنفاق والمونوريل.

وقال "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، في رسالته لأهالي الصعيد: "أنا قصرت معاكم في إيه؟، هل أنا اللي عملته هيبقى عليك حاجة إضافية؟ لا، ده أنا بريحكم، محطة بشتيل هيكون فيها مول تجاري كبير جدًا"، كما أن من ينتظر المواطنين القادمين من الصعيد بسيارة ملاكي لن يجد مكانًا يركن فيه في ميدان رمسيس.

وأكد وزير النقل والمواصلات أن الأهالي في الصعيد لديهم اقتناع تام أن الدولة المصرية لن تقدم أبدًا على الإضرار بهم، ولا تقوم بأي شيء به تمييز عنصري، "مفيش الكلام اللي بيتقال ده أبدًا"، متسائلًا: "هل الحكومة والرئيس بيشتغلوا لوجه بحري والصعيد لا، الكلام ده مش منطقي أبدًا، أنا أثناء ما كنت رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كنت بشتغل لأهل الصعيد أكتر من أي حد تاني".