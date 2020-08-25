بدء الدراسة بأول دفعة بقسم "الذكاء الاصطناعي" أكتوبر المقبل بجامعة مصر

تبدأ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مطلع شهر أكتوبر القادم في استقبال أول دفعة للطلاب المنضمين لقسم الذكاء الاصطناعي بكلية تكنولوجيا المعلومات، وتعتبر من أوائل الدفعات الطلابية التي تلتحق بهذا القسم على مستوى الجامعات الخاصة.

وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، أن ذلك يتم أيضا من خلال الالتزام بتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية.

وأشار الى أن الجامعة، بما تتمتع به من قدرة عالية على استيعاب جميع أساليب التعليم الحديثة، وبما تمتلكه من خبرة أعضاء هيئة التدريس، تم الموافقة على إنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بكلية تكنولوجيا المعلومات.

وأعلن العزازي، عن بدء الدراسة بقسم الذكاء الاصطناعي بكلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بداية من شهر أكتوبر 2020، مؤكدا على أنه سيقوم بتعليم الطلاب والباحثين في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في شتى نواحي الحياة والقطاعات.

من ناحية أخرى، قال الدكتور هاني حرب، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن افتتاح قسم الذكاء الاصطناعي بالكلية، إضافة جديدة للأقسام العلمية التي تمتلكها كلية تكنولوجية المعلومات بجامعة مصر، حيث يعد قسم الذكاء الاصطناعي القسم الثالث بالكلية بجانب قسم نظم المعلومات وعلوم الحاسب.

وأوضح حرب أن علم البيانات هو من يملك الاقتصاد الأعلى ومرتبات علماء البيانات هي الأكثر وهذا المجال متاح به أكثر من نصف مليون وظيفة، كما أن هناك إقبالا كبيرا عليه وفقا للمؤسسات غير الربحية التي تعمل على تقييم الوظائف ومدى استمراريتها.